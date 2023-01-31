На Алтае обещают награду в полмиллиона за вандалов, испортивших баннеры

Организация военных инвалидов «ВоИн» и фонд Владимира Шаманова объявили награду в 0,5 млн рублей за вандалов, испортивших баннеры героев-десантников в Барнауле. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

С организациями просят связаться тех, кто что-либо видел и знает о вандалах.

Ранее в Барнауле повредили стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников в сквере на ул. Малахова. Фотографии пробили.

Правоохранительные органы проводят проверку и ищут причастных. Кроме того, разыскивают свидетелей.

Аллею Памяти Воинов-Десантников открыли в 2019 году. На 84 планшетах — имена погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.