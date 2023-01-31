На Алтае обещают награду в полмиллиона за вандалов, испортивших баннеры

С организациями просят связаться тех, кто что-либо видел и знает о вандалах.
Ранее в Барнауле повредили стенды на аллее Памяти Воинов-Десантников в сквере на ул. Малахова. Фотографии пробили.
Правоохранительные органы проводят проверку и ищут причастных. Кроме того, разыскивают свидетелей.
Аллею Памяти Воинов-Десантников открыли в 2019 году. На 84 планшетах — имена погибших военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!