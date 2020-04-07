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Жизнь

На Алтае отменили постановление о карантине для всех приезжих

Главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов отменил свое постановление о дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь на 14-дневную самоизоляцию обязаны уходить не все, кто приезжает на Алтай.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

В новом постановлении говорится, что изоляцию и медицинское наблюдение будут обеспечивать всем, кто прибывает московскими авиарейсами. Местных жителей отправят по домам, а туристов — в обсерваторы.

Приезжающих автомобильным транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга обязывают немедленно сообщать о своем прибытии, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания. В прошлом постановлении это касалось приезжающих из регионов, где зарегистрированы случаи заражения Covid-19.

Аналогичные меры ввели и в Алтайском крае.

По данным на 7 апреля, в Республике Алтай нет случаев заболевания коронавирусом. В Алтайском крае официально подтверждено 12 случаев.

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