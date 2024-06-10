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Жизнь

На Алтае перекроют участок дороги из-за разработки скального выступа

Участок дороги в Чемальском районе перекроют из-за разработки скального выступа. Об этом пишет "Новости Горного Алтая".

С 4 по 6 июня на участке автомобильной дороги Усть-Сема – Чемал – Куюс, между селами Турбаза Катунь и Узнезя (на отрезке с 17-го км 400 м по 17-й км 600 м), будет перекрыто движение транспорта с 13:00 до 16:00.

Ограничение движения вводится из-за проведения работ по разработке скального выступа на этом участке. Существует риск обрушения скальной породы на проезжую часть, что может создать опасность для проезжающих транспортных средств и людей.

Ранее стало известно, ремонт каких дорог волнует барнаульцев больше всего и приведут ли их в порядок в этом году.

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