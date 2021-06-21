На Алтае пока не планируют обязательную вакцинацию «расслабившегося народа»

В Алтайском крае не обсуждали обязательную вакцинацию, но предложили усилить меры на фоне всеобщего расслабления, сообщает amic.ru со ссылкой на начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны Ольгу Егорову.

Егорова на пресс-конференции 21 июня рассказала, что введение обязательной вакцинации для отдельных групп населения еще не рассматривали детально.

«По профилактическим прививкам по эпидемиологическим показаниям вопрос пока не рассматривался. На заседание оперштаба 18 июня мы этот вопрос не выносили», — подчеркнула специалист Роспотребнадзора.

По ее словам, ведомство вынесло на рассмотрение оперштаба несколько предложений по антиковидным мерам.

Инициативы касаются уже проверенных шагов — ограничение массовых мероприятий, усиление масочного режима и дезинфекция.

«Ограничения оставались только для лиц старше 65 лет. Они стали свободно передвигаться только в мае, до этого — только при необходимости. Молодежь же жила свободно: люди ходили на массовые мероприятия, посещали клубы и дискотеки. Именно молодые меньше всего соблюдают меры предосторожности. Сами видите, как у нас сейчас масочный режим соблюдается: маски не надевают ни в магазинах, ни в транспорте. Народ расслабился», — объяснила эксперт.

Егорова также сообщила, что у нескольких алтайских пенсионеров нашли индийский и британский штаммы ковида.