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Жизнь

На Алтае построили первый в этом году ФАП: из сибирской сосны и необходимый как воздух

В Алтайском крае построили фельдшерско-акушерский пункт в селе Березовка, который сейчас подготавливают для открытия, сообщает региональный минздрав.

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) в селе Березовка. Алтайский край.
ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) в селе Березовка. Алтайский край.
zdravalt.ru.

В ведомстве отметили, что это первый ФАП, построенный в регионе в 2021 году. Стоимость объекта составила 4 млн рублей.

«До конца года распахнет свои двери для жителей. Взрослые и дети очень ждут этого события. Говорят, ФАП им необходим как воздух», — подчеркнули в минздраве.

Сейчас в медпункте ожидают мебель и оборудование, также идет оформление необходимой документации для ввода здания в эксплуатацию.

«Будет просторный приемный кабинет, комната для лекарств, процедурная, коридор ожидания, тамбур, душевая и туалетная комнаты, а также котельная, помещение для хранения угля. Новое здание типовое, деревянное, брус — из нашей сибирской сосны. В нем будет легко дышаться и нашим сотрудникам, и пациентам», — рассказал главврач Тюменцевской ЦРБ Евгений Заволожин.

ФАП в Березовке обслуживает 928 человек, в том числе 128 детей, из трех поселков — Березовка, Сосновка и Вознесенка.

В минздраве сообщили, что в 2021 году в регионе планируют запустить 17 новых ФАПов, на строительство которых выделили 148,8 млн рублей.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заявил, что регион в 2021 году получит небывалое количество медтехники.

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