На Алтае построят панорамный парк с обрядовой площадкой и канатными дорогами

В Республике Алтай построят панорамный парк «Гора Туугая», сообщает сайт региона. Строительство будет идти в несколько этапов: в 2018—2019 годах собираются обустроить вершину, южный склон и подошвенную часть горы Тугая.

На вершине построят панорамный комплекс со смотровыми площадками, музеем, залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами. Комплекс общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров будет работать круглый год. Здесь планируют создать подъездные пути, организовать электро- и водоснабжение, водоотведение.

На южном склоне горы построят смотровую площадку «Первый бугор», обрядовую площадку «Алтайский родник», каменную лестницу и пешеходные грунтовые тропы. А у подножия — сцену-навес, автостоянки, станции по оснежению, две «детских» канатных дорог для сноутюбинга.

Кроме того, планируют снести два старых здания спортивной школы и построить административное здание.

На эти цели направят 134 млн рублей: из них 100 млн Горно-Алтайск получит из федерального бюджета, 30 млн рублей привлекут в качестве частных инвестиций, а доля местного бюджета составит 4 млн рублей.