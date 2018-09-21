На Алтае построят панорамный парк с обрядовой площадкой и канатными дорогами

На вершине построят панорамный комплекс со смотровыми площадками, музеем, залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами. Комплекс общей площадью 1,5 тыс. квадратных метров будет работать круглый год. Здесь планируют создать подъездные пути, организовать электро- и водоснабжение, водоотведение.
На южном склоне горы построят смотровую площадку «Первый бугор», обрядовую площадку «Алтайский родник», каменную лестницу и пешеходные грунтовые тропы. А у подножия — сцену-навес, автостоянки, станции по оснежению, две «детских» канатных дорог для сноутюбинга.
Кроме того, планируют снести два старых здания спортивной школы и построить административное здание.
На эти цели направят 134 млн рублей: из них 100 млн Горно-Алтайск получит из федерального бюджета, 30 млн рублей привлекут в качестве частных инвестиций, а доля местного бюджета составит 4 млн рублей.