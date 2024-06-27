На Алтае появились крупные комары родом из Таиланда

Биолог рассказала о том, какой вред за собой несут крупные комары, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".

После укуса этих необычных комаров люди начинают страдать от лихорадки, вируса Тягиня (температура тела может достигать до 40 градусов, симптомы схожи с гриппом).

Эти крупные комары с большой вероятностью прибыли к нам из Таиланда, раньше их не было, — сообщает биолог Людмила Комарова.

Особи этого вида комаров могли прибыть с путешественниками и их багажом. Отмечается, что таким комарам важна высокая влажность и температура. У таких комаров ярко коричневый окрас и отличное от особей жужжание.

Тех же, кого укусил такой вид, просят незамедлительно пойти к врачу и сделать ПЦР тест.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, какие ароматы привлекают комаров, а какие отталкивают.

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