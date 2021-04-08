На Алтае появился лучший в мире рейнджер

Заместитель директора по охране Алтайского заповедника Сергей Ерофеев стал победителем международного конкурса рейнджеров. Итоги были оглашены 7 апреля Международным союзом охраны природы.

Всего в конкурсе участвовали 630 рейнджеров из 43 стран, тем почетнее победа представителя Алтайского края. Ведь победителей было объявлено всего 10.

Сергей Ерофеев работает в Алтайском заповеднике 41 год. Начинал государственным инспектором и постепенно дошел до руководящей должности.

Еще в советские годы Ерофеев возглавил одну из первых патрульных групп в системе особо охраняемых природных территорий СССР, которая стала самой результативной в борьбе с браконьерством. Вместе с группой он проводил в походах и рейдах более 100 дней в году — многодневные экспедиции и патрулирование по самым отдаленным местам Алтайского заповедника.

За время работы Сергей Ерофеев задержал более сотни браконьеров.

Напомним, что в марте глава СК России Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело инспектора Бурятии, обвиненного в задержании элитных браконьеров.