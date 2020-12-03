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Жизнь

Стало известно, что просят российские дети у Деда Мороза

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге рассказали о том, что в этом году просят подарить на праздник российские ребята. Выяснилось, что это не игрушки, а гаджеты.

Дед Мороз Алтайского края переезжает в город-курорт Белокуриха.
Дед Мороз Алтайского края переезжает в город-курорт Белокуриха.
ООО «Сказочный мир»

Первое место в списке новогодний желаний занял смартфон. О таком подарке мечтают дети даже в возрасте до 10 лет. Но не исключено, что такие письмо Деду Морозу пишут родители, которые не нашли ничего лучше, как подарить ребенку какой-нибудь iPhone.

Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки LOL. Третье занимает уже более крупная и дорогостоящая техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты. Следом идут велосипеды.

В резиденции обратили внимание и на новые запросы именно этого года. Неожиданно популярными среди ребят стали пижамы в форме единорога, машинки на пульте управления и акулы из ИКЕА.

Ранее в Алтайском крае, в городе-курорте Белокуриха открылась своя резиденция Деда Мороза.

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