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Жизнь

На Алтае при помощи беспилотников начали искать мусорные свалки

Свалки мусора вблизи железнодорожных станций в Алтайском крае обнаружат с помощью беспилотников, сообщает региональное управление Западно-Сибирской железной дороги.

Мусор.
Мусор.
CCO

«Алтайские железнодорожники выявляют незаконное складирование твердых коммунальных отходов жителями региона вблизи станций с помощью беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров», — отметили в РЖД.

Уже обнаружили свалку площадью 200 кв. метров и объемом около 4 тонн — на остановочном пункте «Алтайская площадка».

В управлении подчеркнули, что железнодорожники обеспокоены ростом количества незаконных свалок.

С начала 2021 года компания ликвидировала крупные свалки в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, в Первомайском районе и на других территориях.

Ранее altapress.ru рассказал, кому и зачем нужна «мусорная» революция в Барнауле и при чем здесь застройщики.

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