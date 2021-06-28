На Алтае при помощи беспилотников начали искать мусорные свалки

«Алтайские железнодорожники выявляют незаконное складирование твердых коммунальных отходов жителями региона вблизи станций с помощью беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров», — отметили в РЖД.

Уже обнаружили свалку площадью 200 кв. метров и объемом около 4 тонн — на остановочном пункте «Алтайская площадка».

В управлении подчеркнули, что железнодорожники обеспокоены ростом количества незаконных свалок.

С начала 2021 года компания ликвидировала крупные свалки в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, в Первомайском районе и на других территориях.

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