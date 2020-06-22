+73. На Алтае прирост инфицированных COVID-19 стабилен в течение недели

Напомним, в течение последних семи дней ежедневный прирост показывает устойчивость — 70 и выше. Рекордный показатель за сутки в крае — 81, его зафиксировали дважды — по данным на 25 мая и на 3 июня. При этом планку «приемлемости» установили на отметке — не более 40 случаев за сутки.
Из новых 73 заболевших: в Барнауле — 40 человек, в Тальменском районе — 5, в Камне-на-Оби — 4, в Рубцовске — 4, в Славгороде — 4, в Курьинском районе — 3, в Заринске — 2, в Новоалтайске — 2, в Первомайском районе — 2, в Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском и Поспелихинском районах — по 1 человеку.
За прошедшие сутки смертельных случаев не зарегистрировали, выздоровели 28 человек (из них 3 — дети).
Всего в крае инфицированы 3371 человек (в том числе 343 ребенка до 17 лет включительно), выписаны по выздоровлению — 2257.
Из общего числа заболевших: 145 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 2191 — по контакту с ранее заболевшими, 379 — у больных внебольничной пневмонией, 946 — у заболевших ОРВИ, в 2048 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 62 человека, на аппарате ИВЛ — 18.