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Жизнь

На Алтае проведут перерасчет пенсионных выплат работающих пенсионеров

Пенсионный фонд России 1 августа провел традиционную корректировку пенсионных выплат работающих пенсионеров, сообщает РИА Новости.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Перерасчет касается получателей пенсий по старости и инвалидности. Его размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составляет 93 рубля, а максимальная прибавка к пенсии составит не более 279 рублей. Такой перерасчет коснется 11,1 миллиона человек.

В 2019 году максимальная прибавка составила 261,72 рубля. Перерасчет получили около 14 миллионов пенсионеров.

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