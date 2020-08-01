На Алтае проведут перерасчет пенсионных выплат работающих пенсионеров

Перерасчет касается получателей пенсий по старости и инвалидности. Его размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
Стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году составляет 93 рубля, а максимальная прибавка к пенсии составит не более 279 рублей. Такой перерасчет коснется 11,1 миллиона человек.
В 2019 году максимальная прибавка составила 261,72 рубля. Перерасчет получили около 14 миллионов пенсионеров.