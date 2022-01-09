На Алтае прямо в центре города жители обнаружили страшную находку

8 января участница сообщества «Инцидент Рубцовск» Александра сообщила об ужасной находке на остановке «Сбербанк» по проспекту Ленина в центре города.

«Сегодня вечером стояли на остановке. Прямо перед нами лежал труп собаки. Видать сбили пса и бросили умирать. Никто не намерен убрать животное», — рассказала Александра.

Пользователи соцсетей пишут, что собака весь день металась через проезжую часть. Жители пытались ее поймать, но безрезультатно.

Труп собаки на улице. vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, Рубцовск один из городов, где проблема отлова бродячих животных стоит наиболее остро. Местные жители не единожды жаловались на стаи собак, которые нападают и пугают людей.