На Алтае прямо в центре города жители обнаружили страшную находку

«Сегодня вечером стояли на остановке. Прямо перед нами лежал труп собаки. Видать сбили пса и бросили умирать. Никто не намерен убрать животное», — рассказала Александра.
Пользователи соцсетей пишут, что собака весь день металась через проезжую часть. Жители пытались ее поймать, но безрезультатно.
Труп собаки на улице.
Напомним, Рубцовск один из городов, где проблема отлова бродячих животных стоит наиболее остро. Местные жители не единожды жаловались на стаи собак, которые нападают и пугают людей.