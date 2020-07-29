На Алтае раскрыли кражу посылок: мягкий арбуз, рыба-брелок, пластыри с тигром и носки с котятками

Кражи международных почтовых отправлений, которыми в Россию доставляли приобретенные в сети товары, выявили сотрудники Алтайского линейного управления МВД.
«В ходе обысков транспортные полицейские изъяли более 500 предметов, среди которых головные уборы, платья, нижнее белье, часы, косметика, бижутерия, детская одежда, комплектующие для компьютеров и бытовой техники», — рассказали в ведомстве.
Также обнаружили два телефона: Redmi 7 и Redmi 4x. Полицейские опубликовали фотографий вещей, владельцев которых не установили.
С января по май 2020 года, а также в 2018 году, посылок не дождались не только на Алтае, но и в Красноярском крае, Томской области и других регионах России.
Ранее сибирячке вместо двух смартфонов продали торт за 12 тысяч рублей.