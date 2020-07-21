Сибирячке вместо двух смартфонов продали торт за 12 тысяч рублей

Полицейские Томской области нашли мошенника, который вместо сотовых телефонов отправил девушке коробку с тортом, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Северске — с жалобой в полицию обратилась женщина 1981 года рождения. В сети она нашла объявление о продаже двух популярных моделей смартфонов. По всей вероятности, по дешевой цене.

Она связалась с продавцом и обсудила с ним все условия сделки. Приняли решение отправить посылку по почте.

«Когда женщина перевела половину суммы на указанный номер карты, мужчина отправил ей снимок чека об отправке товаров, после чего женщина перевела оставшуюся часть денежных средств, а также оплату за отправку товара», — рассказали в ведомстве.

Через несколько дней сибирячка получила уведомление о поступлении посылки. Она пришла в почтовое отделение и вскрыла упаковку — вместо смартфонов внутри была коробка с тортом.

Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. Полицейские быстро установили подозреваемого — житель республики Карелия 1990 года рождения.

В отношении мужчины возбудили дело по факту мошенничества, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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