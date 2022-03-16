На Алтае разогнали наркопритон, где неоднократно бывали полицейские с собаками

В Новоалтайске полицейские выявили факт организации притона в многоквартирном доме по улице Вагоностроительной.
«51-летний горожанин в феврале этого года неоднократно предоставлял свое жилище для систематического потребления наркотических веществ наркозависимым гражданам. Квартира не раз попадала в поле зрение сотрудников полиции. В рамках осмотра жилища, который проводился с применением служебно-розыскных собак, полицейские неоднократно изымали вещества и предметы, используемые для приготовления и потребления наркотических средств. В частности, шприцы и посуду с остатками наркотиков», — рассказали в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту «предоставления помещения для потребления наркотических средств». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Новоалтайца неоднократно привлекали к ответственности за совершение краж.
Ранее житель Горно-Алтайска устроил наркопритон в кочегарке гаражного комплекса.