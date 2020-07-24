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Жизнь

На Алтае разрешили плановую медпомощь

Главный санитарный врач по Республике Алтай Леонид Щучинов отменил запрет на оказание плановой медицинской помощи в регионе. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

В Республике Алтай разрешили плановую госпитализацию пациентов, посещение амбулаторно-поликлинических медорганизаций в плановом порядке и плановую диспансеризацию, иммунизацию детей, флюорографические обследования и другие виды помощи.

Проводить обследования будут строго по предварительной записи с соблюдением требований санитарной безопасности.

Ранее глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов высказался о том, как и когда в регионе возобновят оказание плановой медицинской помощи.

В данный момент медицинские учреждения края работают в режиме ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

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