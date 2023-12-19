19 декабря
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Жизнь

На Алтае разрешили умерщвлять бездомных собак

Госсобрание Республики Алтай в двух чтениях одобрили законопроект, который позволяет теперь умерщвлять отловленных бездомных собак.

Собаки. Бродячие собаки.
Собаки. Бродячие собаки.
unsplash.com

Информацию опубликовали на официальном сайте алтайского парламента.

Такими изменениями дополнили два закона - о полномочиях правительства в обращении с бездомными животными и о том, какие права оно может передавать муниципалитетам в этой сфере.

Теперь правительство может устанавливать порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными, а также порядок содержания отловленных бездомных псов в местах, которые не числятся приютами.

Также госполномочия переданные муниципалитетам ранее дополняются возможностью определения порядка умерщвлению животных без владельцев, которые ведут себя агрессивно, а также причиняют вред здоровью.

Срок пребывания животного до решения умерщвления или поиска жилья составит не более 11 дней. Решение об эвтаназии будет приниматься "комиссионно", а проводить такого рода собрание будет специально выбранный подрядчик.

Исключением в законе будут чипированные животные

Ранее мы сообщали, что на Алтае рассматривают закон о умерщвлении собак.

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