31 марта
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Жизнь

На Алтае реки начали вскрываться на десять дней раньше

Это произошло из-за аномально теплой погоды, сообщил глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram-канале.

Катунь на острове Пихтовый
Катунь на острове Пихтовый
Республика Алтай в Telegram

Особенно активно вскрываются малые реки, а также оттаивает почва. По прогнозам метеорологов, к 10 апреля все реки региона окончательно освободятся ото льда.

«Первая волна паводка, которая фактически уже началась, ожидается в целом без осложнений. Но многое будет зависеть от метеорологической обстановки», — рассказал Олег Хорохордин.

По его словам, из-за дождливой погоды может образоваться подтопление низменных участков местности, а резкое потепление усилит таяние снега и осложнит ситуацию.

Глава региона также добавил, что в Республике Алтай уже начался пожароопасный сезон.

«Уже зафиксировано два ландшафтных и два лесных пожара. Все они были оперативно устранены. Причиной возгораний стал человеческий фактор» — отметил он.

Ранее река Барнаулка сбросила ледяные оковы.

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