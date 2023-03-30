На Алтае реки начали вскрываться на десять дней раньше

Это произошло из-за аномально теплой погоды, сообщил глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram-канале.

Особенно активно вскрываются малые реки, а также оттаивает почва. По прогнозам метеорологов, к 10 апреля все реки региона окончательно освободятся ото льда.

«Первая волна паводка, которая фактически уже началась, ожидается в целом без осложнений. Но многое будет зависеть от метеорологической обстановки», — рассказал Олег Хорохордин.

По его словам, из-за дождливой погоды может образоваться подтопление низменных участков местности, а резкое потепление усилит таяние снега и осложнит ситуацию.

Глава региона также добавил, что в Республике Алтай уже начался пожароопасный сезон.

«Уже зафиксировано два ландшафтных и два лесных пожара. Все они были оперативно устранены. Причиной возгораний стал человеческий фактор» — отметил он.

Ранее река Барнаулка сбросила ледяные оковы.