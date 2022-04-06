6 апреля
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Жизнь

На Алтае школа стала выглядеть еще хуже за год ремонта

В Алтайском крае жители станции Голуха просят решить проблему со школой, ремонт которой планировали завершить в конце лета, однако работы в самом разгаре, сообщают «Вести Алтай».

Ремонт в школе в поселке Голуха.
Ремонт в школе в поселке Голуха.
кадр из видео vesti22.tv

Напомним, еще в ноябре 2021 года сообщали про школу, покрывшуюся плесенью во время затянувшегося ремонта. Подрядчик сначала перенес сроки на ноябрь, потом на март, но результата так и нет.

«Навалены кирпичи, мебель мокнет под дождем, с козырька течет. Впечатление, что ремонт только начали. Но нет, закончить должны были еще в августе прошлого года. То, что строители попались сомнительные, стало понятно, когда они вскрыли всю крышу сразу. Потом промокшая насквозь школа „зацвела“ — покрылась плесенью разных цветов», — рассказали в телесюжете.

Ранее директор школы отказалась встречаться с журналистами и заявила, что 37 млн рублей, выделенных по краевой адресной инвестиционной программе «Капитальный ремонт», уже закончились. Обещали перечислить еще 44 млн.

Сейчас часть детей учатся в Доме культуры, где находится и музыкальная школа — тесно, нет питания, весь год проводят сокращенные уроки.

Начальную школу разместили в детском саду. Причем забор здесь сделали новый — из школьных досок, взятых из спортзала.

Завершать ремонт школы будет новый подрядчик, вскоре планируют заключить контракт. В местном комитете по образованию обещают, что работы закончат к 1 августа, так что 1 сентября дети сядут за парты в своей школе.

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