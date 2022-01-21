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Жизнь

На Алтае скончался заслуженный журналист Владимир Тримаскин

20 января в Горно-Алтайске на 67 году жизни после тяжелой болезни скончался Заслуженный журналист Республики Алтай Владимир Тримаскин, сообщает региональный минздрав.

Владимир Тримаскин, заслуженный журналист Республики Алтай.
Владимир Тримаскин, заслуженный журналист Республики Алтай.
instagram.com/mzra04.

Владимир Николаевич работал корреспондентом в «Звезде Алтая, был главным редактором «Третьяковского вестника».

«Основал первую в Республике Алтай негосударственную газету «Алтай-Контакт» и был ее главным редактором. Некоторое время работал в пресс-службе правительства Республики Алтай, в газетах «Улалу», «Листок» и «Постскриптум», был главным редактором телевидения ГТРК «Горный Алтай»», — говорится в сообщении.

При его непосредственном участии была основана специализированная медицинская газета «Эмчи» («Доктор») Министерства здравоохранения РА и Ассоциации врачей Республики Алтай.

Владимир Тримаскин — Член Союза журналистов России (1993), Заслуженный журналист Республики Алтай (2011).

«Владимир Николаевич был талантливым журналистом, умелым руководителем, пользовавшийся заслуженным уважением коллег и единомышленников. Уход Владимира Николаевича — потеря для всех нас очень горькая и непоправимая. Министерство здравоохранения Республики Алтай и Ассоциации врачей региона выражают соболезнования родным и близким», — написали в минздраве.

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