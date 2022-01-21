На Алтае скончался заслуженный журналист Владимир Тримаскин

20 января в Горно-Алтайске на 67 году жизни после тяжелой болезни скончался Заслуженный журналист Республики Алтай Владимир Тримаскин, сообщает региональный минздрав.

Владимир Николаевич работал корреспондентом в «Звезде Алтая, был главным редактором «Третьяковского вестника».

«Основал первую в Республике Алтай негосударственную газету «Алтай-Контакт» и был ее главным редактором. Некоторое время работал в пресс-службе правительства Республики Алтай, в газетах «Улалу», «Листок» и «Постскриптум», был главным редактором телевидения ГТРК «Горный Алтай»», — говорится в сообщении.

При его непосредственном участии была основана специализированная медицинская газета «Эмчи» («Доктор») Министерства здравоохранения РА и Ассоциации врачей Республики Алтай.

Владимир Тримаскин — Член Союза журналистов России (1993), Заслуженный журналист Республики Алтай (2011).