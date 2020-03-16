На Алтае скоро опустеет уникальное лебединое озеро

В природный заказник «Лебединый» лебеди-кликуны прилетают на зимовку каждый год.
Озеро Светлое уникально: из-за многочисленных родников температура воды зимой не опускается ниже +6 градусов, поэтому оно не замерзает и лебедям комфортно.
Здесь учрежден государственный природный комплексный заказник «Лебединый». Охраняет его краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода», специалисты которого подкармливают птиц. На зиму для лебедей и уток, зимующих на Светлом, заготавливают примерно 20 тонн зерносмеси.