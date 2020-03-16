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Жизнь

На Алтае скоро опустеет уникальное лебединое озеро

Сезон зимовки лебедей-кликунов на озере Светлом (рядом с селом Урожайным) в Советском районе подходит к концу. В апреле с наступлением тепла птицы улетят на гнездование в полярные районы. Всем желающим полюбоваться на лебедей стоит поторопиться, отмечают минприроды региона.

Лебедь-кликун.
Лебедь-кликун.
Д. Кузменкин, А. Скачко

В природный заказник «Лебединый» лебеди-кликуны прилетают на зимовку каждый год.

Озеро Светлое уникально: из-за многочисленных родников температура воды зимой не опускается ниже +6 градусов, поэтому оно не замерзает и лебедям комфортно.

Здесь учрежден государственный природный комплексный заказник «Лебединый». Охраняет его краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайприрода», специалисты которого подкармливают птиц. На зиму для лебедей и уток, зимующих на Светлом, заготавливают примерно 20 тонн зерносмеси.

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