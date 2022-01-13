На Алтае смертью заканчивается один из 12 случаев заражения ковидом

В Алтайском крае, по данным на 13 января, зарегистрировали 289 случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае на 289 случаев заражения ковидом приходится 24 смерти — 12 к 1. Примерно такой показатель держится в регионе около десяти дней.

Всего в крае инфицированных — 123 467 (в том числе 10 983 ребенка). Выздоровели — 106 113 пациентов, из них за прошедшие сутки — 309.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 536 человек.

«Кроме этого, 203 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 149 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1016», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 381, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 170.

За весь период наблюдений скончались 8 353 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 902 человека (по иным причинам — 1 451).

По данным на 13 января: прививается 1 175 034 человека (получили первую вакцину — 54 182, полностью вакцинированы — 1 061 161, повторно вакцинировались — 59 691.

Ранее сообщили, что в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок.