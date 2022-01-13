На Алтае смертью заканчивается один из 12 случаев заражения ковидом

В крае на 289 случаев заражения ковидом приходится 24 смерти — 12 к 1. Примерно такой показатель держится в регионе около десяти дней.
Всего в крае инфицированных — 123 467 (в том числе 10 983 ребенка). Выздоровели — 106 113 пациентов, из них за прошедшие сутки — 309.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 536 человек.
«Кроме этого, 203 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 149 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1016», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 381, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 170.
За весь период наблюдений скончались 8 353 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 902 человека (по иным причинам — 1 451).
По данным на 13 января: прививается 1 175 034 человека (получили первую вакцину — 54 182, полностью вакцинированы — 1 061 161, повторно вакцинировались — 59 691.
Ранее сообщили, что в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок.
Новые случаи
Барнаул — 110, Бийск — 29, Камень-на-Оби — 27, Заринск — 16, Первомайский район — 11, Смоленский, Третьяковский районы — по 10, Рубцовск, Поспелихинский район — по 9, Славгород — 8, Рубцовский район — 7, Алтайский район — 6, Благовещенский, Шипуновский районы — по 5, Павловский район — 4, Троицкий район — 3, Локтевский район — 2, Новоалтайск, Баевский, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский, Шелаболихинский районы — по 1.