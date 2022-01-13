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В Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок

В Барнауле обсудили подготовку к православному празднику Крещение Господне, организацию которого проведут с учетом действующих ограничений, сообщает мэрия города.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Первый замглавы города Анатолий Воронков отметил, что в Барнауле подготовят две площадки — в районе речного вокзала на реке Оби и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Основные мероприятия по традиции пройдут в Крещенском городке, который возводится на Оби.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями, как и в прошлом году, при устройстве Крещенского городка на реке Обь купель организована не будет. Но главный обряд православного праздника — освящение воды, будет проведен», — заверил Воронков.

В алтайском Роспотребнадзоре поддержали решение не обустраивать купель, поскольку «ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается сложной».

«Обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях, которые традиционно устанавливались при купели, невозможно. В связи с чем считаем принятое решение администрации города целесообразным и обоснованным», — подчеркнула начальник отдела надзора за гигиеной Лариса Зубова.

В мэрии также отметили, что из-за ковида состоится не Крестный ход, а следование священнослужителей по маршруту. Мероприятие пройдет без прихожан и всех желающих.

19 января ежегодный Водосвятный молебен пройдет на Оби. 18 и 19 января в утренние часы во всех храмах, соборах и церквях города организуют раздачу освященной воды.

Ранее altapress.ru рассказал, что принято делать в великий православный праздник Крещение Господне и когда его отмечают.

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