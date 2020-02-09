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Жизнь

Снова минус и снег. Какой будет погода в Алтайском крае в начале рабочей недели

В Алтайском крае в понедельник, 10 февраля, прогнозируют сильный ветер, снег и гололедицу. Столбик термометра опустится до -5 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Погода в Алтайском крае в понедельник, 10 февраля:

днем:

  • 0…-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях до +5 с похолоданием в течение дня
  • Снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололед, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

ночью:

  • -0…-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях до +5
  • Снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с

Погода в Барнауле в понедельник, 10 февраля:

днем:

  • -2…-4 градуса, с похолоданием в течение дня
  • Временами снег, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с

ночью:

  • -2…-4 градуса
  • Временами снег, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
  • Ветер юго-западный, 5−10 м/с

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула всерьез задумалась о снегоплавильне. Инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, где есть свободные тепловые мощности. В администрации тщательно изучают этот проект.

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