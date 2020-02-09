Снова минус и снег. Какой будет погода в Алтайском крае в начале рабочей недели

Погода в Алтайском крае в понедельник, 10 февраля:
днем:
- 0…-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях до +5 с похолоданием в течение дня
- Снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололед, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
ночью:
- -0…-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях до +5
- Снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с
Погода в Барнауле в понедельник, 10 февраля:
днем:
- -2…-4 градуса, с похолоданием в течение дня
- Временами снег, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с
ночью:
- -2…-4 градуса
- Временами снег, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы
- Ветер юго-западный, 5−10 м/с
Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула всерьез задумалась о снегоплавильне. Инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, где есть свободные тепловые мощности. В администрации тщательно изучают этот проект.