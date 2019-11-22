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Жизнь

На Алтае сняли дуэль горных баранов

В национальном парке «Сайлюгемский» на Алтае в объектив фотокамеры попала схватка двух баранов из-за самки.

Дуэль горных баранов на Алтае
Дуэль горных баранов на Алтае
Денис Маликов, sailugem.ru

Дуэль произошла в предгорьях хребта Сайлюгем. Два барана поспорили из-за дамы.

«Никаких спецэффектов и декораций: действия происходят в условиях дикой природы, в главных ролях — местные обитатели. Кульминация: на горизонте появляется Она, и наши бараны, только что мирно делившие пастбище, превращаются в соперников. На арене два бойца, два дуэлянта, из разрешенного оружия — исключительно личные рога», — рассказали в пресс-службе заповедника.

В 2018 году на территории нацпарка насчитали 1154 горных баранов. Аргали внесен в Международную Красную книгу.

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