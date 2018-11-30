В горах Алтая посчитали краснокнижных баранов

По результатам визуального мониторинга в 2018 году на этой территории зафиксировано 1154 горных баранов (+18%), сообщает пресс-служба нацпарка.
Группы находились практически в тех же местах, что и в прошлом году. Впервые зафиксированы стада в предгорьях. Ранее такие массовые случаи не отмечались, когда аргали спускались в «низины».
В 2016 году на хребте Сайлюгем, где обитает 80% российских архаров, было насчитано 815 особей, в 2017 — 976.
Аргали внесен в Международную Красную книгу.
Ранее сообщалось, что министерство природных ресурсов и экологии России рассматривает целесообразность трофейной охоты на краснокнижных животных. Инициатором предложения стал депутат Госдумы, член «Клуба горных охотников» Владислав Резник.