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Жизнь

На Алтае сотрудники заповедника починили сельчанам мост, который не торопились ремонтировать чиновники

Два дня ушло на ремонт моста через речку Большой Тигирек у госинспекторов Тигирекского заповедника. Эту переправу, давно пришедшую в негодность, жители села просили отремонтировать различные инстанции, но получали только отписки. Поэтому сотрудники заповедника взяли дело в свои руки.

Сотрудники Тигирекского заповедника помогли сельчанам отремонтировать мост.
Сотрудники Тигирекского заповедника помогли сельчанам отремонтировать мост.
предоставлено заповедником

Вместе с госинспекторами ремонтом моста занимались и жители Тигирека. В апреле и мае, когда речка сильно разливается, поселок остается частично отрезанным. Нельзя выехать ни в соседнюю Чинету, ни проехать на пасеки и пастбища. Поэтому восстановление переправы было очень важным делом.

Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
предоставлено Тигирекским заповедником
Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
предоставлено Тигирекским заповедником
Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
Мост через реку Большой Тигирек до ремонта.
предоставлено Тигирекским заповедником

Кроме семи инспекторов заповедник отправил на ремонтные работы еще сотрудницу Надежду Нехорошеву, которая обеспечила работников горячим чаем и едой, а также предоставил трактор.

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