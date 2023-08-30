На Алтае спасли журавля со сломанным бедром

Журавль находился недалеко от ветеринарной клиники. Но женщина побоялась нанести ему больший вред и вызвала пожарных и ветеринара.
Жительница накормила и напоила обессилившую птицу пока помощь была в пути.
На Алтае спасли раненого журавля.
Управление ГО ЧС в Республике Алтай
В ходе осмотра у птицы обнаружили повреждение и перелом бедра. Рана сильно загноилась. В клинике обеззаразили рану и поставили обезболивающий препарат. На повреждения планируют наложить шину.
Сейчас жизни пернатого ничего не угрожает, передает ГО ЧС по Республике Алтай.
Ранее сообщалось, что сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку.