30 августа
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Жизнь

На Алтае спасли журавля со сломанным бедром

Местная жительница села Улаган увидела птицу, которая не могла встать на ноги и взлететь.

На Алтае спасли раненого журавля.
На Алтае спасли раненого журавля.
Управление ГО ЧС в Республике Алтай

Журавль находился недалеко от ветеринарной клиники. Но женщина побоялась нанести ему больший вред и вызвала пожарных и ветеринара.

Жительница накормила и напоила обессилившую птицу пока помощь была в пути.

На Алтае спасли раненого журавля.
На Алтае спасли раненого журавля.
Управление ГО ЧС в Республике Алтай

В ходе осмотра у птицы обнаружили повреждение и перелом бедра. Рана сильно загноилась. В клинике обеззаразили рану и поставили обезболивающий препарат. На повреждения планируют наложить шину.

Сейчас жизни пернатого ничего не угрожает, передает ГО ЧС по Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что сибирские пожарные спасли из огня пять кошек и одну собаку.

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