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Жизнь

На Алтае статистика по ДТП с участием неопытных водителей очень тревожит краевую ГИБДД

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям, стаж вождения которых менее двух лет.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

В ГИБДД отметили, что за неполных четыре месяца в крае произошло 26 ДТП с участием «молодых» водителей.

«В таких происшествиях погибли два человека и 28 получили травмы различной степени тяжести», — подчеркнули в ведомстве.

В качестве примера привели ДТП с гибелью 14-летней девочки, произошедшее 17 апреля 2022 года в Третьяковском районе.

Напомним, 30-летняя женщина с трехмесячным стажем вождения села за руль в состоянии алкогольного опьянения, вылетела с дороги и влетела в электроопору.

«Превышение скорости, резкие маневры, нарушение ПДД, переоценка имеющихся навыков вождения, излишняя самоуверенность, при этом неумение справиться с управлением в экстренной ситуации — вот основные причины ДТП с участием „молодых“ автомобилистов. Еще одним не менее важным фактором является халатное отношение к своей жизни и жизням других участников дорожного движения», — подчеркнули в МВД.

Госавтоинспекция просит водителей, не имеющих достаточного опыта вождения, двигаться со скоростью, позволяющей своевременно реагировать на дорожную обстановку, оценивать расстояние и соблюдать дистанцию.

Также неопытным водителям рекомендуют по возможности исключить вождение в ночное время суток и всегда использовать ремни безопасности.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание — лишение прав на срок до 2 лет, штраф до 30 тыс. рублей и уголовная ответственность.

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