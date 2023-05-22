На Алтае суд лишил права на «гробовые» выплаты отца погибшего на СВО военного: о сыне он вспомнил, узнав о деньгах

На днях Алтайский краевой суд подтвердил решение Алейского горсуда, лишившего права на пособия отца военнослужащего, погибшего на СВО. Мужчина ни разу не заплатил алименты и никогда не общался с сыном. Он почти всю жизнь провел в местах лишения свободы, но не был лишен родительских прав, поэтому предъявил права на половину выплат. «Я дал сыну начало жизни и воспитывал как мужчину», - не смущаясь, заявил он на суде. Вот подробности этого разбирательства.

Претендовал на выплаты

Житель Алейска подписал контракт осенью 2021 года, в спецоперации участвовал с марта 2022-го – был механиком-водителем танкового взвода. А уже 2 июля – в день, когда ему исполнился 21 год – он погиб, сообщала о нем страничка местной администрации в «Одноклассниках».

Свои права на пособия его биологический отец предъявил весьма оперативно. Воспротивилась этому мать погибшего танкиста Ольга Некрасова: отец (Алексей Некрасов) в жизни сына вообще не участвовал.

Иск в Алейский горсуд о лишении его прав на выплаты поступил от нее уже 26 июля, следует из карточки судебного дела.

Размещение мобилизованных из Алтайского края в Омске. Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в АК.

Постоянно сидел

Войны за «гробовые» - увы, не редкость в России: сообщения об этом поступали из Новосибирской, Челябинской, Костромской областей, Татарстана и Забайкалья. И это - только то, что выдал в первых строках поисковый запрос в "Яндексе".

Повод для споров вполне очевидный: пособия, причитающиеся в связи с гибелью военнослужащих, по закону делят поровну на всех членов семьи. И если отец не лишен родительских прав, то имеет право на свою долю.

Однако мать погибшего военного из Алейска была уверена: ее бывший супруг должен быть лишен права на эти выплаты. «Уклонение от исполнения родительских обязанностей при жизни сына препятствует получению каких-либо сумм, связанных с его смертью», - написала она в иске (ее слова приведены в решении Алейского горсуда).

Суд, Фемида. unsplash.com.

Брак эти люди заключили в 2000 году, а в 2003-м они уже развелись. Но интерес к участию в жизни сына отец потерял еще до развода.

После рождения сына в 2001 году женщине пришлось жить с родителями: супруг «вел аморальный образ жизни, совместное проживание было невозможно».

Мужчина не писал сыну писем, не поздравлял его с днем рождения, не интересовался его жизнью и судьбой. Он «не только не оказывал материальной помощи, но и никогда не общался с ним», - рассказала женщина. Не делали этого и родители отца, продолжала она.

Да, заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности за неуплату алиментов она писать не стала. Но лишь потому, что он «постоянно находился в местах лишения свободы».

Тюрьма, заключение. CC0

Отцу никто не поверил

В решении Алейского горсуда подробно приведены и аргументы отца (а он в заседании участвовал по видеосвязи).

Он признал, что с 2001 года по 2021 год в самом деле не видел сына и алименты не платил. Но полагал: раз он отец, то имеет право на выплаты. Ведь родительских прав он не лишен.

Вообще, на суде отец стал решительно опровергать все, о чем говорила его супруга. Заявил, что якобы помогал сыну материально, принимал участие в его воспитании и даже «каждые выходные проводил с сыном».

Утверждал, что его родители тоже «материально помогали и обеспечивали его сына, принимали участие в воспитании внука, он у них проживал».

Алейский городской суд. moyaokruga.ru

Сказал, что в период отбывания им наказания он будто бы регулярно высылал своим родителям деньги (и они шли на сына). А когда находился на свободе, сын часто жил с ним, «о чем супруга умалчивает» (в кавычках – цитаты из судебного решения).

Более того, он заявил, что «развод был фиктивным, чтобы не ломать сыну судьбу из-за судимости отца».

Супругу он обвинил в преследовании корыстных целей. Про себя же, наоборот, сказал, что «не преследует никакой цели наживы» и что «он отец, дал сыну начало жизни и воспитывал как мужчину».

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Фактически не отец

Но на суде его словам не поверили. Свидетельские показания дали пятеро: дедушка, бабушка и дядя погибшего, а еще - двое соседей.

Все они подтвердили слова матери. Родственники вспомнили, что он приходил дважды - но был при этом пьян и вел себя агрессивно.

Отец же ничем не подтвердил свои заявления. Решающими аргументами для суда стали вот такие соображения.

Во-первых, цель выплат - максимально полно компенсировать родителям, вырастившим достойного защитника Отечества, нравственные и материальные потери, связанные с его гибелью при выполнении обязанностей службы, и выразить им признательность от имени государства за воспитание ребенка.

Деньги. unsplash.com

Во-вторых, есть обстоятельства, которые могли бы служить основанием для лишения родительских прав. Среди них - злостное уклонение родителя от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Это как раз имело место в данном случае.

Ну и, в-третьих, фактически семейных и родственных связей между отцом и сыном не было: "физическую, духовную поддержку сыну Некрасов не оказывал, алиментов на содержание сына не платил, какие-либо меры для создания сыну условий жизни, для его развития, не принимал".

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Итоговое решение

В итоге Алейский горсуд лишил отца права на выплаты 24 августа 2022 года. А 17 мая уже 2023-го Алтайский краевой суд оставил решение без изменений, сообщила пресс-служба судов Алтайского края.

Судя по тому, что в карточке дела фигурирует начальник алтайской исправительной колонии №3, отец погибшего парня и в момент вынесения вердикта находился в местах лишения свободы.

Ранее altapress.ru рассказывал о похожей ситуации, которой занимается уполномоченный по правам человека.