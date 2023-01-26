26 января
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Жизнь

На Алтае — температурные качели. Прогноз погоды на февраль 2023

Синоптики Сибири дали прогноз погоды на февраль 2023 года. В феврале станет больше теплых дней, но расслабляться не стоит — морозы еще могут вернуться.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Погода на Алтае

Январь оказался для Алтайского края и Республики Алтай довольно снежным и морозным. В феврале снега должно выпасть меньше.

В первой декаде сильных морозов не ожидается — около −11… −16 днем и −15… −20 градусов ночью.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Погода в соседних регионах

В Новосибирской области ожидают «температурные качели».

В первой и второй декадах возможны колебания ночью от −15… −20 до −8… −13 градусов, а днем −7…−12, местами -1…- 6 градусов. Во второй пятидневке температура может опуститься до -28 градусов.

По юго-западу области снега выпадет больше нормы, по остальному региону — в пределах нормы.

Зима. Мужские ботинки и снег.
Зима. Мужские ботинки и снег.
СС0

Самый морозный регион

Самым морозным регионом в феврале окажется Иркутская область. Преобладающая температура ночью −20… −25, местами до -30 градусов, днем −11… −16, местами до -20 градусов. Температура если и повысится, то не на много — ночью до −17… −22, днем до −5… −10 градусов.

В большинство дней будет идти небольшой, местами умеренный снег. Ожидают увеличение количества осадков от 7 до 21 миллиметра, что выше многолетней нормы.

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