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Жизнь

На Алтае требуют наказать чиновника за нарушение режима самоизоляции

Глава Турочакского района Республики Алтай Виктор Осипов нарушил режим самоизоляции. Теперь местный Роспотребнадзор намерен наказать чиновника, сообщает «Интерфакс». Материалы административного дела уже переданы в суд.

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По мнению представителей ведомства, такое поведение «является недопустимым для должностного лица органа местного самоуправления, так как послабление режима по отношению к самому себе немедленно становится поводом для игнорирования мер профилактики жителями».

Известно, что глава района находился под постановлением о самоизоляции как контактный с больным коронавирусом, но все равно выходил из дома.

Ранее чиновник и сам перенес коронавирус.

Всего в администрации района зарегистрировали восемь случаев заболевания COVID-19 среди сотрудников.

«В помещениях районной администрации не проводится термометрия сотрудников и посетителей, не всеми сотрудниками соблюдается масочный режим. При введенном карантине в здание администрации допускаются посетители, при этом входной контроль их здоровья не проводится», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

За это чиновников уже привлекали к административной ответственности.

Ранее депутата АКЗС Николая Бушкова оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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