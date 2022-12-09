На Алтае в драматическом театре появилось новое световое оборудование для сцены

В Рубцовском драматическом театре появилось новое световое современное оборудование для сцены, сообщает rubtsovsk.info.

В рамках федеральной программы «Театры малых городов» драматический театр Рубцовска осуществил осуществил постановку нового спектакля «Жорж Данден или одураченный муж» по пьесе Жана Батиста Мольера. Поставил спектакль приглашенный режиссер Олег Пермяков.

В программу также включен пункт по укреплению материально-технической базы театра.

В целях его реализации театр приобрел новое световое современное оборудование в виде двух светодиодных пушек, 10LED панелей для сцены и профильные прожекторы.

«Благодаря ним, во время спектаклей может создаваться эффект светового занавеса. Получена лазерная установка. Ее мы планируем использовать для волшебных эффектов в сказках», — рассказывает директор Рубцовского драматического театра, заслуженный работник культуры Станислав Спивак.

Реализация данного проекта позволяет значительно расширить возможности для воплощения творческих замыслов театрального коллектива, укрепления материально-технической базы театра и популяризации новых постановок.

Ранее стало известно, что Барнаульский театр ставит бэби-спектакль для 10-месячных детей.