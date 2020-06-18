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Жизнь

Вспышка «короны» произошла в алтайском министерстве

У пяти сотрудников министерства труда Республики Алтай подтвердился коронавирус. Глава региона Олег Хорохордин поручил подчиненным усилить все профилактические и дезинфекционные меры как в самом министерстве, так и в подведомственных учреждениях, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Глава Алтая Олег Хорохордин.
Глава Алтая Олег Хорохордин.
altai-republic.ru

Всех потенциально контактных сотрудников необходимо временно отстранить от непосредственной работы с гражданами в целях недопущения распространения инфекции, заявил Хорохордин.

Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.

«Важно, чтобы это ни в коем случае не повлияло на деятельность минтруда и его учреждений. Здоровье людей — безусловный приоритет, поэтому первоочередное внимание — мерам профилактики и строгому соблюдению масочного режима», — подчеркнул глава Алтая.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирус у 336 человек.

10 июня стало известно, что коронавирус проник в правительство Алтайского края. Инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в региональном министерстве финансов.

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