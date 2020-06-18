Вспышка «короны» произошла в алтайском министерстве

Всех потенциально контактных сотрудников необходимо временно отстранить от непосредственной работы с гражданами в целях недопущения распространения инфекции, заявил Хорохордин.
Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное.
«Важно, чтобы это ни в коем случае не повлияло на деятельность минтруда и его учреждений. Здоровье людей — безусловный приоритет, поэтому первоочередное внимание — мерам профилактики и строгому соблюдению масочного режима», — подчеркнул глава Алтая.
Всего в Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирус у 336 человек.
10 июня стало известно, что коронавирус проник в правительство Алтайского края. Инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в региональном министерстве финансов.