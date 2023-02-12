12 февраля
﻿
Жизнь

На Алтае в розыск объявили мужчину, который ушел из дома в неизвестном направлении

Без вести пропавшего Алексея Саламатова объявили в розыск в Горно-Алтайске 11 февраля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как рассказали в полиции, мужчина вышел из дома по адресу ул. Ленинградская, 44 10 февраля. Однако до сих пор он не вышел на связь и его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 30 лет, он славянской внешности, высокий — около 185 см. Телосложение среднее, глаза серы, короткие светло-русые волосы.

Когда он выходил из дома, на нем была спортивная шапка, черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки.

Жителей региона, которые что-либо знают о пропавшем, просят сообщить в полицию.

В Алтайском крае продолжают искать мужчину, который пропал 1 февраля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость