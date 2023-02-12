На Алтае в розыск объявили мужчину, который ушел из дома в неизвестном направлении

Без вести пропавшего Алексея Саламатова объявили в розыск в Горно-Алтайске 11 февраля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Как рассказали в полиции, мужчина вышел из дома по адресу ул. Ленинградская, 44 10 февраля. Однако до сих пор он не вышел на связь и его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 30 лет, он славянской внешности, высокий — около 185 см. Телосложение среднее, глаза серы, короткие светло-русые волосы.

Когда он выходил из дома, на нем была спортивная шапка, черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки.

Жителей региона, которые что-либо знают о пропавшем, просят сообщить в полицию.

В Алтайском крае продолжают искать мужчину, который пропал 1 февраля.