На Алтае в розыск объявили мужчину, который ушел из дома в неизвестном направлении

Как рассказали в полиции, мужчина вышел из дома по адресу ул. Ленинградская, 44 10 февраля. Однако до сих пор он не вышел на связь и его местонахождение неизвестно.
На вид пропавшему 30 лет, он славянской внешности, высокий — около 185 см. Телосложение среднее, глаза серы, короткие светло-русые волосы.
Когда он выходил из дома, на нем была спортивная шапка, черная куртка с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки.
Жителей региона, которые что-либо знают о пропавшем, просят сообщить в полицию.
В Алтайском крае продолжают искать мужчину, который пропал 1 февраля.