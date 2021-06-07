На Алтае в выходные внезапно выпал снег

«На Семинском перевале выпал снег. Вот такое лето», — пишет автор видео.
Впрочем, многие жители Горно-Алтайска отметили в комментариях, что снег на Семинском в начале июня — вовсе не редкость.
«Да это норма», «Часто так», — отмечают подписчики сообщества.
Также в прошедшие выходные завалило снегом трассы в районе природного парка Ергаки в Красноярском крае. Об этом его сотрудники сообщили в Инстаграме.
«В прошлом году уже в середине мая мы загорали, а сегодня проваливаемся по шею в сугробы! Глубина сугробов в районе 1,2м», — рассказывают смотрители парка.
Тремя неделями ранее, 12 мая, снег выпал в Акташе. Непредсказуемая майская погода застала врасплох автомобилистов.