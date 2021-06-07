7 июня
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Жизнь

На Алтае в выходные внезапно выпал снег

В воскресенье, 6 июня, на Семинском перевале в Республике Алтай пошел снег. Отдыхающих такое внезапное летнее явление удивило, и они поделились видео в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».

Снег.
Снег.
unsplash.com

«На Семинском перевале выпал снег. Вот такое лето», — пишет автор видео.

Впрочем, многие жители Горно-Алтайска отметили в комментариях, что снег на Семинском в начале июня — вовсе не редкость.

«Да это норма», «Часто так», — отмечают подписчики сообщества.

Также в прошедшие выходные завалило снегом трассы в районе природного парка Ергаки в Красноярском крае. Об этом его сотрудники сообщили в Инстаграме.

«В прошлом году уже в середине мая мы загорали, а сегодня проваливаемся по шею в сугробы! Глубина сугробов в районе 1,2м», — рассказывают смотрители парка.

Тремя неделями ранее, 12 мая, снег выпал в Акташе. Непредсказуемая майская погода застала врасплох автомобилистов.

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