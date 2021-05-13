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Жизнь

На Алтае вновь выпал снег

Вечером 12 мая в Республике Алтай в Акташе снова выпал снег, сообщают местные жители.

Майский снег на Алтае.
Майский снег на Алтае.
instagram.com/_gorno_altaysk_one

Непредсказуемая майская погода застала врасплох автомобилистов.

Майский снег на Алтае.
Майский снег на Алтае.
instagram.com/_gorno_altaysk_one

Как ранее писал altapress.ru заморозки до -2 градусов ударят и по Алтайскому краю.

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