Заморозки до -2 градусов ударят по Алтайскому краю, а затем резко станет жарко

Синоптики прогнозируют в Алтайском крае заморозки до -2 градусов в ночь на субботу, 15 мая. Впрочем, уже в дневное время температура воздуха поднимется под +30 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, 13−14 мая районы края будет находиться под влиянием холодных фронтов северного циклона.

Дневные температуры в четверг и пятницу составят +17…+23 градуса. Местами ожидаются дожди и порывы ветра до 18 метров в секунду.

К 15 мая Алтайский край испытает влияние антициклона. В этой связи ночью будет довольно прохладно, температуры воздуха составят +4…+9 градусов, а местами 0…-2 градуса.

Однако уже днем 15 мая столбики термометров покажут +22…+27 градусов. Будет преимущественно без осадков.

Ветер , девушка. СС0

Ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Далее, 16−17 мая, характер погоды существенно не изменится.

А вот затем, 18−19 мая в Алтайском крае прогнозируются грозовые дожди и усиление ветра. Впрочем, температуры воздуха будут по-прежнему высокими.