На Алтае военные 41-й армии учатся уничтожать «джихад-мобили»

В Алтайском крае военные 41-й армии учатся уничтожать беспилотники и т.н. «джихад-мобили». Для этого в наш регион на оперативный сбор руководящего состава армии были командированы 200 офицеров, передает «Звезда».

Руководит этим сбором лично командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев.

Собравшимся офицерам представили методику блокирования населенного пункта, захваченного условным противником. Также на сборах показали, как без помощи танков уничтожать вооруженные джипы-пикапы (их еще называют «джихад-мобилями» или «шайтан-пикапами»), которые применяют террористы в Сирии. А также обучили методам борьбы с самодельным беспилотным летательным аппаратам.

Эти методики были разработаны с учетом накопленного в ходе современных локальных конфликтов опыта.

Напомним, что в сентябре 2018 года на полигоне в Алтайском крае под Алейском прошли учения мотострелков по уничтожению беспилотников.

Военные с помощью беспилотников обследуют русла рек на Алтае structure.mil.ru

Что такое 41-я армия

Сорок первая общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, РХБЗ и связи.