Алтайские мотострелки расстреляли беспилотники по-сирийски

Под Алейском прошли учения мотострелковой бригады по уничтожению беспилотников. Впервые в Центральном военном округе была применена новейшая методика ведения огня по таким летающим объектам, которую разработали с учетом накопленного во время боёв в Сирии опыта.

Под Алейском прошли учения по уничтожению беспилотников.

Как расстреливали БПЛА

Чтобы не уничтожать реальные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на алейском полигоне использовали специальные двигающиеся по воздуху мишени.

Для этого по полигону расставили вышки высотой от 5 до 25 метров, между которыми по тросу двигались мишени, имитирующие взлет и посадку беспилотника.

Уничтожали БПЛА с помощью боевых групп, в которые входят экипажи БМП-2, гранатометчик, пулеметчик и стрелки. По мишеням стреляли сопроводительным и заградительным огнем с расстояния 70−200 метров.

Также стреляли по наполненным гелием шарам.

Кто участвовал в учениях

На эти занятия были откомандированы 300 бойцов мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии. Новейшую методику уничтожения БПЛА продемонстрировали командирам батальонов в ходе сборов с тем, чтобы эти навыки были внедрены в другие соединения 41-й армии.

Справка

41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.