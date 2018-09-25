Алтайские мотострелки расстреляли беспилотники по-сирийски

Как расстреливали БПЛА
Чтобы не уничтожать реальные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), на алейском полигоне использовали специальные двигающиеся по воздуху мишени.
Для этого по полигону расставили вышки высотой от 5 до 25 метров, между которыми по тросу двигались мишени, имитирующие взлет и посадку беспилотника.
Уничтожали БПЛА с помощью боевых групп, в которые входят экипажи БМП-2, гранатометчик, пулеметчик и стрелки. По мишеням стреляли сопроводительным и заградительным огнем с расстояния 70−200 метров.
Также стреляли по наполненным гелием шарам.
Кто участвовал в учениях
На эти занятия были откомандированы 300 бойцов мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии. Новейшую методику уничтожения БПЛА продемонстрировали командирам батальонов в ходе сборов с тем, чтобы эти навыки были внедрены в другие соединения 41-й армии.
Справка
41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.