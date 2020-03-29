На Алтае впервые профессионально сфотографировали ирбиса

Алексей Кужлеков вновь встретил в парке пару снежных барсов, которую обнаружил несколько дней назад.

«Внезапно из-за скалы на меня вышла самка снежного барса. Мы встретились взглядами практически в упор. Я остановился, как вкопанный, боясь спугнуть. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать. Конечно, понимал, что происходит что-то невероятное: за три дня четыре раза увидеть ирбиса, снять фото и видео — это даже больше, о чем я мечтал почти 10 лет», — рассказал ученый.