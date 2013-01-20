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Жизнь

На Алтае врачам в беспросветную метель пришлось везти беременную сельчанку на снегоходе

Во время сильной метели в Алтайском крае жительница села Песчаное Топчихинского района на 5-недельном сроке беременности почувствовала себя плохо. Врачи не смогли добраться к ней на автомобиле, рассказали в региональном минздраве.

Снегоход.
Снегоход.
22.мвд.рф

Врачам пришлось взять снегоход и доставить беременную женщину в больницу. В Парфеновской врачебной амбулатории ей оказали первую помощь и оставили под наблюдением.

На следующее утро, благодаря организованной помощи службы МЧС, пациентку отправили из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ.

Как сообщалось ранее, несмотря на погодные условия медицинскую помощь оказывают жителям края в штатном режиме. Служба скорой помощи в большинстве районов работает в сопровождении тяжёлой техники.

«Учитывая погодные условия, просим жителей края отнестись с пониманием к тому, что возможно время ожидания скорой помощи будет увеличено. Врачи делают все возможное, чтобы помощь была оказана нашим жителям в полном объеме», — предупреждали в минздраве.

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