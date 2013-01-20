На Алтае врачам в беспросветную метель пришлось везти беременную сельчанку на снегоходе

Врачам пришлось взять снегоход и доставить беременную женщину в больницу. В Парфеновской врачебной амбулатории ей оказали первую помощь и оставили под наблюдением.
На следующее утро, благодаря организованной помощи службы МЧС, пациентку отправили из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ.
Как сообщалось ранее, несмотря на погодные условия медицинскую помощь оказывают жителям края в штатном режиме. Служба скорой помощи в большинстве районов работает в сопровождении тяжёлой техники.
«Учитывая погодные условия, просим жителей края отнестись с пониманием к тому, что возможно время ожидания скорой помощи будет увеличено. Врачи делают все возможное, чтобы помощь была оказана нашим жителям в полном объеме», — предупреждали в минздраве.