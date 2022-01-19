В крае за сутки 36 пациентов с ковидом выздоровели. Всего с начала января излечились 6575 человек, или в среднем (за 19 дней) выздоравливали по 346 человек ежедневно.
Всего в крае инфицированных — 125 413 (в том числе 11 238 детей). Выздоровели — 107 447 пациентов, из них за прошедшие сутки — 36.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 391 человек.
«Кроме этого, 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 19 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 131 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 2755 коек, к кислороду имеют подключение 2641, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1133», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 345, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 154.
За весь период наблюдений скончались 8 510 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 051 человек (по иным причинам — 1 459).
По данным на 19 января: прививается 1 201 900 человек: получили первую вакцину — 54 186, полностью вакцинированы — 1 083 648, повторно вакцинировались — 64 066.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что ревакцинировался перед атакой омикрона, ожидаемой в конце января.
Новые случаи
Барнаул — 103, Бийск — 32, Рубцовск — 29, Павловский район — 18, Первомайский район — 11, Заринск, Егорьевский, Немецкий национальный районы — по 10, Панкрушихинский, Романовский, Тальменский районы — по 8, Благовещенский, Шелаболихинский районы — по 7, Камень-на-Оби, Хабарский район — по 6, Алтайский, Целинный, Шипуновский районы — по 5, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Кулундинский, Рубцовский районы — по 4, Волчихинский, Михайловский, Петропавловский, Солонешенский, Чарышский районы — по 3, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевский, Крутихинский, Угловский районы — по 2, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Топчихинский районы — по 1.