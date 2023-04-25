25 апреля
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Жизнь

На Алтае второй раз за апрель наступила зима

Снегопад засняли на «Бирюзовой Катуни» в Республике Алтай 25 апреля.

Снег весной.
Снег весной.
Михаил Хаустов

«А ведь только вчера было +18», — пишут очевидцы вернувшейся зимы.

Ранее аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд.

Тепло вернулось в регионы лишь спустя несколько дней — 20 апреля — и наступила, как оказалось, недолгая хорошая погода.

29 апреля на Алтае состоится традиционное открытие летнего туристического сезона — фестиваль «Цветение Маральника». Маральник, кстати, уже зацвел, а вот весна все никак не идет.

«Явно снеговика лепить будем на скорость», — шутят жители Алтая про программу грядущего фестиваля.

Ранее стало известно, что группа «Градусы» станет хедлайнером фестиваля «Цветение маральника».

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