На Алтае второй раз за апрель наступила зима

Снегопад засняли на «Бирюзовой Катуни» в Республике Алтай 25 апреля.

«А ведь только вчера было +18», — пишут очевидцы вернувшейся зимы.

Ранее аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд.

Тепло вернулось в регионы лишь спустя несколько дней — 20 апреля — и наступила, как оказалось, недолгая хорошая погода.

29 апреля на Алтае состоится традиционное открытие летнего туристического сезона — фестиваль «Цветение Маральника». Маральник, кстати, уже зацвел, а вот весна все никак не идет.

«Явно снеговика лепить будем на скорость», — шутят жители Алтая про программу грядущего фестиваля.

Ранее стало известно, что группа «Градусы» станет хедлайнером фестиваля «Цветение маральника».