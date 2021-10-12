На Алтае зафиксировали два ощутимых землетрясения

Подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 253 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 22 км северо-западнее поселка Бельтир и 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 70 км от границы с Монголией, сообщает «Интерфакс».

Также землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в этом же районе.

Горообразование

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Зоны

Между тем на Алтае ученые нашли три района, где возможны самые сильные землетрясения. Зоны связаны с Курайской зоной разломов, Катунским и Южно-Теректинским разломами. Там, по мнению ученых, следует учитывать повышенную сейсмическую опасность при строительстве объектов туристической инфраструктуры.