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Жизнь

На Алтае зафиксировали два ощутимых землетрясения

Подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 253 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Эпицентр землетрясения находился в 22 км северо-западнее поселка Бельтир и 28 км к востоку-северо-востоку от поселка Кош-Агач и примерно в 70 км от границы с Монголией, сообщает «Интерфакс».

Также землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в этом же районе.

Горообразование

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Зоны

Между тем на Алтае ученые нашли три района, где возможны самые сильные землетрясения. Зоны связаны с Курайской зоной разломов, Катунским и Южно-Теректинским разломами. Там, по мнению ученых, следует учитывать повышенную сейсмическую опасность при строительстве объектов туристической инфраструктуры.

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