На Алтае заканчивается детская вакцина против ковида, поступившая в первой партии

В Алтайском крае, по данным на 13 февраля, зарегистрировали 4757 случаев заболевания коронавирусом и 19 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае вакцинировали 1 664 ребенка в возрасте 12−17 лет. Всего в медучреждения региона завезли 1 680 доз вакцины для детей «Спутник М». О второй партии не сообщали.

Всего в крае инфицированных — 177 675 (в том числе 23 021 ребенок). Выздоровели — 122 002 пациента, из них за прошедшие сутки — 1 542.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 509 человек.

«Кроме этого, 239 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 69 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 858 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле. barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

«Развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 562», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 396, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 151.

За весь период наблюдений скончались 9 096 человек с ковидом: из них 19 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 625 человек (по иным причинам — 1 471).

По данным на 13 февраля: прививается 1 317 817 человек: получили первую вакцину — 68 393 (в том числе 1 664 ребенка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 166 290, повторно вакцинировались — 83 134.

Ранее в Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию».