На Алтае заканчивается детская вакцина против ковида, поступившая в первой партии

В крае вакцинировали 1 664 ребенка в возрасте 12−17 лет. Всего в медучреждения региона завезли 1 680 доз вакцины для детей «Спутник М». О второй партии не сообщали.
Всего в крае инфицированных — 177 675 (в том числе 23 021 ребенок). Выздоровели — 122 002 пациента, из них за прошедшие сутки — 1 542.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 509 человек.
«Кроме этого, 239 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 69 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 858 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3310 коек, к кислороду имеют подключение 2959, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 562», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 396, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 151.
За весь период наблюдений скончались 9 096 человек с ковидом: из них 19 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 625 человек (по иным причинам — 1 471).
По данным на 13 февраля: прививается 1 317 817 человек: получили первую вакцину — 68 393 (в том числе 1 664 ребенка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 166 290, повторно вакцинировались — 83 134.
Ранее в Алтайском крае усилили коронавирусную «горячую линию».
Новые случаи:
Барнаул — 2850, Алейск — 55, Алейский район — 25, Алтайский район — 14, Баевский район — 3, Белокуриха — 28, Бийск — 243, Бийский район — 42, Благовещенский район — 27, Бурлинский район — 3, Быстроистокский район — 22, Волчихинский район — 18, Егорьевский район — 18, Ельцовский район — 1, Завьяловский район — 19, Залесовский район — 25, Заринск — 78, Заринский район — 16, Змеиногорский район — 15, Зональный район — 13, Калманский район — 21, Камень-на-Оби — 89, Каменский район — 6, Ключевский район — 15, Косихинский район — 25, Красногорский район — 20, Краснощековский район — 18, Крутихинский район — 20, Кулундинский район — 31, Курьинский район — 23, Кытмановский район — 8, Локтевский район — 16, Мамонтовский район — 13, Михайловский район — 20, Немецкий национальный район — 18, Новичихинский район — 6, Новоалтайск — 96, Павловский район — 29, Панкрушихинский район — 6, Первомайский район — 41, Петропавловский район — 13, Поспелихинский район — 28, Ребрихинский район — 21, Родинский район — 30, Романовский район — 6, Рубцовск — 180, Рубцовский район — 24, Славгород — 89, Смоленский район — 21, Советский район — 24, Солонешенский район — 35, Солтонский район — 7, Табунский район — 16, Тальменский район — 35, Тогульский район — 19, Топчихинский район — 25, Третьяковский район — 14, Троицкий район — 35, Тюменцевский район — 8, Угловский район — 23, Усть-Калманский район — 4, Усть-Пристанский район — 3, Хабарский район — 11, Целинный район — 8, Чарышский район — 9, Шелаболихинский район — 7, Шипуновский район — 26.