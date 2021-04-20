На Алтае зацвел маральник

«Самые первые цветы раскрылись навстречу вчерашнему солнцу, а уже сегодня попали под снег; и маральник, и прострелы, и лапчатка, и стародубка, и другие весенние цветы. Нормальное состояние для Горного Алтая и вообще для Сибири: стоит только начаться весеннему цветению, как тут же выпадает снег», — пишет в Instagram алтайский фотограф Светлана Казина.