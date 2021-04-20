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Жизнь

На Алтае зацвел маральник

По южным районам Алтая уже начинает цветение рододендрона Ледебура или маральника. В соцсетях появились первые фотографии нежных цветов.

Праздник цветения маральника 2017
Праздник цветения маральника 2017
Ирина Пергаева

«Самые первые цветы раскрылись навстречу вчерашнему солнцу, а уже сегодня попали под снег; и маральник, и прострелы, и лапчатка, и стародубка, и другие весенние цветы. Нормальное состояние для Горного Алтая и вообще для Сибири: стоит только начаться весеннему цветению, как тут же выпадает снег», — пишет в Instagram алтайский фотограф Светлана Казина.

Если зацвел маральник, значит, на Алтай точно пришла весна.

1 мая в Алтайском крае в туркоплексе «Бирюзовая Катунь» пройдет традиционный праздник «Цветение маральника», открывающий туристический сезон.

В 2020 году маральник цвел трижды — весной и два раза за лето.

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