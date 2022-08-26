На Алтае женщина отругала туристов, которые хотели разрисовать скалы

Туристы из Алтайского края хотели оставить метки на скалах, но бойкая женщина быстро спугнула их.

«А вы что собираетесь делать, подскажите, пожалуйста? Я вот вас сейчас снимаю, я это выложу. Зачем вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста, для чего <…> Возьмите и нарисуйте мелом, а не маркером и не красками», — обратилась она к «художникам».

В комментариях люди встали на сторону природной защитницы. Некоторые обратили внимание на то, что туристы своими действиями нередко оскверняют священные места алтайцев.

«На Алтае очень много мест Силы. Испортив природу, сорвав цветок или даже взяв камушек на память, можно испортить себе жизнь. Мы не знаем, какие обряды и где проводили. А исписанные скалы наводят только на одну мысль — как много еще дураков на свете. Вот и эти глупые создания тоже из этой серии. Бог их обидел — ума не дал», — написал один из комментаторов.

Ранее жители Алтая возмутились поведением туристов, которые выбросили в реку столбы с обрядовыми ленточками кыйра.