Жители Алтая возмутились поведением туристов, которые осквернили священные места

Жители Республики Алтай обратились в открытом письме к туристам и приезжим с просьбой уважать традиции народа, сообщает « Чемальский вестник ».

Жители села Бешпельтир после акта вандализма на роднике в урочище Каратурук опубликовали открытое письмо. Алтайцы просят владельцев баз разъяснять своим гостям правила поведения в святых местах.

На урочище к роднику уже давно установили лестницу и поставили информационный стенд. Мусор там регулярно убирают. По словам местных жителей, они сделали все, чтобы желающие могли без проблем добраться до питьевой воды.

Это место считается священным, там нельзя проводить пикники и устраивать ночевки. При значимых жизненных событиях на роднике повязывают кыйра (обрядовые ленточки. — Прим. ред.) и просят благословения у духов.

На днях неизвестные сняли кыйра, выдернули столб, на котором они были привязаны, и выкинули его в реку.

«Это осквернение обрядового места, неуважение к местному населению, обесценивание чужого труда», — говорится в обращении.

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